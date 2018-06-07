Найем рассказал о компромиссе с МВФ по Антикорсуду

Об этом Найем сообщил на своей страничке в Facebook.

Как написал украинский депутат, Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Также он заявил, что инициировать процедуру преодоления вето смогут три члена Общественного совета международных экспертов.

"Итого: ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов - из 6, общая комиссия - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов", - отметил нардеп.

"Таким образом, независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4 членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3 членов Совета международных экспертов, получает гарантированное право инициировать вето", - резюмировал Найем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде.