Климкин в четверг отправится в Турцию с визитом

В Анкаре он пробудет с рабочим визитом два дня. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, программой пребывания министра предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.

В украинском дипломатическом ведомстве также отметили, что визит состоится в рамках совместных мероприятий, которые проводят Украина и Турция по случаю 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года. Во время визита также запланировано интервью Климкина ведущим турецким СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.