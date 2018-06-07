06:00 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в четверг отправится в Турцию с визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 7 июня посетит Турцию.

Климкин в четверг отправится в Турцию с визитом

В Анкаре он пробудет с рабочим визитом два дня. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, программой пребывания министра предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.

В украинском дипломатическом ведомстве также отметили, что визит состоится в рамках совместных мероприятий, которые проводят Украина и Турция по случаю 74-й годовщины депортации крымскотатарского народа 1944 года. Во время визита также запланировано интервью Климкина ведущим турецким СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.


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