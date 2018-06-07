Яценюк одобрил принятие закона о создании Высшего антикоррупционного суда

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Как написал Яценюк, наконец-то в Украине будет высший антикоррупционный суд. Таким образом, это значительный шаг к антикоррупционной реформе, которую правительство начало сразу после Революции Достоинства.

Сообщается, что за указанный законопроект проголосовали 315 народных обранцев.

"Мы реформируем страну и одновременно защищаемся от врага, защищаем всю Европу". "Это беспрецедентные вызовы, но и высокие цели. Украинцы должны гордиться собой", - добавил Яценюк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко дал поручение Министерству финансов обеспечить финансирование создания и деятельности антикоррупционного суда.