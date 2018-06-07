ФИФА запретила открытие фан-зоны на ЧМ-2018 в Крыму

Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По словам чиновника, подконтрольное ему министерство в аннексированном Крыму совместно с российским федеральным агентством по туризму отправляли запрос в ФИФА с требованием разрешить реализацию публичных трансляций матчей. Волченко заметил, что ответа от международной организации им так и не направили.

Как заявил Волченко, такая своеобразная позиция - нет ни отказа, ни ответа. Обратить внимание не на что, но по сути это есть запрет на официальные фан-зоны события мира по футбол.

Кроме того, он сказал, что любые мероприятия, нацеленные на массовый показ матчей мирового первенства по футболу могут повлечь за собой ряд штрафных санкций для Крыма и всего российского футбола.

Волченко, отметил, что это, видимо, нужно будет делать не в таком массовом масштабе, как могло быть. Были проекты организации отдыха фанатов, но от них придется отказаться. В министерстве еще остается надежда, но осталась неделя. Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что пять тысяч украинцев приобрели билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу и что им стоит отменить их поездки.