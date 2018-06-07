14:57 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков предлагает запретить голосовать жителям Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей нужно запретить голосование на парламентских выборах в течении 3-5 лет.

Аваков предлагает запретить голосовать жителям Донбасса

Об этом он рассказал во время форума "Формула безопасности Украины. Продолжение" в Киеве.

По его словам, выборы в местные советы должны состояться сразу же после реинтеграции ОРДЛО, чтобы на этих территориях появилась легитимная украинская власть.

Украинское правительство должно наложить мораторий на 3-5 лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти. Глава МВД отметил, что такая практика - это обычный мировой опыт, в том числе стран Балканского полуострова, Испании и других регионов.

Наихудшим в этом случае, по мнению Авакова, может быть обострение ситуации, столкновений, и Украина не сможет достигнуть эффекта мирного процесса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что деоккупацию Донбасса будут проводить с помощью полицейской миссии без применения военных. По мнению чиновника, для осуществления такой операции не обязательно большое количество миротворцев, а достаточно будет двух тысяч полицейских.


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