12:15 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Больше половины жителей ОРДЛО хотят в Украину, - Аваков

Большинство местных жителей, проживающих на временно оккупированных российским агрессором территориях, хотят жить в Украине. Около 60% хотят остаться на родине.

Больше половины жителей ОРДЛО хотят в Украину, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на открытии IX Национального экспертного форума в Киеве.

Он добавил, что из числа людей, проживающих на оккупированной украинской территории 20% боятся переходного периода. В Россию хотят перейти только 20%. По словам министра, у страны никогда не было каких-либо вариантов, кроме как беречь саму себя, поскольку речь идет о безопасности и целостности украинского народа.

В ходе форума министр продемонстрировал свой план деоккупации Донбасса - план постепенных шагов с учетом миротворческой миссии.

До этого Аваков уже обговорил с представителями Атлантического совета стратегию предстоящей деоккупации Донбасса. Он отметил, что деоккупация и реинтеграция Донбасса должны проводиться по принципу аккуратных неспешных шагов.

Каждому пункту следует доказывать гражданам Украины, которые живут на Донбассе, что в Украине им лучше, чем в оккупационном режиме. Оккупация влияет на качество жизни, доступ к коммунальным, образовательным, пенсионным услугам, социальным гарантиям, к украинским биометрическим паспортам для свободных путешествий Европой, доступ к гражданским правам, реконструкцию дорог, мостов, систем коммуникации, образование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже этим летом должен быть готов план мероприятий по деоккупации Донбасса. Министерство внутренних дел Украины разрабатывает соответствующий документ, как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.


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