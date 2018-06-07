Больше половины жителей ОРДЛО хотят в Украину, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на открытии IX Национального экспертного форума в Киеве.

Он добавил, что из числа людей, проживающих на оккупированной украинской территории 20% боятся переходного периода. В Россию хотят перейти только 20%. По словам министра, у страны никогда не было каких-либо вариантов, кроме как беречь саму себя, поскольку речь идет о безопасности и целостности украинского народа.

В ходе форума министр продемонстрировал свой план деоккупации Донбасса - план постепенных шагов с учетом миротворческой миссии.

До этого Аваков уже обговорил с представителями Атлантического совета стратегию предстоящей деоккупации Донбасса. Он отметил, что деоккупация и реинтеграция Донбасса должны проводиться по принципу аккуратных неспешных шагов.

Каждому пункту следует доказывать гражданам Украины, которые живут на Донбассе, что в Украине им лучше, чем в оккупационном режиме. Оккупация влияет на качество жизни, доступ к коммунальным, образовательным, пенсионным услугам, социальным гарантиям, к украинским биометрическим паспортам для свободных путешествий Европой, доступ к гражданским правам, реконструкцию дорог, мостов, систем коммуникации, образование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже этим летом должен быть готов план мероприятий по деоккупации Донбасса. Министерство внутренних дел Украины разрабатывает соответствующий документ, как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.