Закон об Антикоррупционном суде примут с учетом требований МВФ

Отмечается, что уже принято решение голосовать за закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Международного валютного фонда.

Однако, несмотря на это решение, переговоры с МВФ продолжаются.

"Возможно удастся как-то ослабить требования МВФ, но их мнение при голосовании за законопроект учтут", - отметили нардепы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на пленарном заседании продолжит рассматривать поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. При этом на повестке дня значится только один вопрос. Согласно документу, депутаты после регистрации и объявления предложений приступят к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.