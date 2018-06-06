Закон об Антикоррупционном суде примут с учетом требований МВФ

Сегодня, шестого июня, Верховная Рада Украины продолжает рассмотрение закона об Антикоррупционном суде с учетом требований МВФ. Об этом сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что уже принято решение голосовать за закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Международного валютного фонда.
Однако, несмотря на это решение, переговоры с МВФ продолжаются.
"Возможно удастся как-то ослабить требования МВФ, но их мнение при голосовании за законопроект учтут", - отметили нардепы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на пленарном заседании продолжит рассматривать поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. При этом на повестке дня значится только один вопрос. Согласно документу, депутаты после регистрации и объявления предложений приступят к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.