13:59 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196075:nastya

В Украину с рабочим визитом приехал принц Лихтенштейна

В столичном Мариинском дворце проходит встреча президента Петр Порошенко с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

В Украину с рабочим визитом приехал принц Лихтенштейна

Отмечается, что после официального приема заграничного гостя, он вместе с президентом Украины осмотрели строй воинов почетного караула и представили официальные делегации своих стран.

Известно, что на переговорах запланировано обсуждение вопросов активизации украинского-лихтенштейнского политического диалога, поддержка Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, Принц Лихтенштейн намерен посетить Львов. Его визит станет первым визитом высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во вторник руководство Австрии устроило Владимиру Путину торжественный прием, почти не оставив сомнений в том, что, несмотря на непреходящие трудности в отношениях Москвы с Западом, в Вене у России есть друг.


Поделиться
Читайте также:
 
Новый экипаж МКС запустили с Байконура В столице обещают построить новые дорожные развязки Кабмин утвердил план реализации первого этапа Энергетической стратегии Кабмин обязал уведомлять владельцев домов об установлении счетчиков
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив