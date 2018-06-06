В Украину с рабочим визитом приехал принц Лихтенштейна

Отмечается, что после официального приема заграничного гостя, он вместе с президентом Украины осмотрели строй воинов почетного караула и представили официальные делегации своих стран.

Известно, что на переговорах запланировано обсуждение вопросов активизации украинского-лихтенштейнского политического диалога, поддержка Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, Принц Лихтенштейн намерен посетить Львов. Его визит станет первым визитом высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во вторник руководство Австрии устроило Владимиру Путину торжественный прием, почти не оставив сомнений в том, что, несмотря на непреходящие трудности в отношениях Москвы с Западом, в Вене у России есть друг.