В США разработали новый план сдерживания РФ

Об этом информирует агентство Reuters.

Отмечается, что такую инициативу поддержал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Согласно разработанному плану, в НАТО будет 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовых к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги.

Однако, пока нет никакой конкретной информации о крайних сроках выработки стратегии речь пока не идет. Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих.

Один из американских чиновников заявил, что инициатива в первую очередь направлена на противодействие России и соответствует Национальной военной стратегии Пентагона 2018 года, которая обвиняет Москву в стремлении разрушить организацию Североатлантического договора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, чт власти США внедрят новые санкции против России. Согласно тексту письма, новые санкции будут касаться действий Великобритании и Франции по объектам в Сирии.