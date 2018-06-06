22:32 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В четверг утром на заседании фракции БПП ждут Порошенко

В четверг, 7 июня, утром состоится заседание фракции "Блок Петра Порошенко".

В четверг утром на заседании фракции БПП ждут Порошенко

На заседании, как ожидается, будет присутствовать президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Завтра с утра фракция. Ждем президента", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента заявил, что в четверг, 7 июня, ожидается голосование по законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня парламентарии всего рассмотрели 1871 правку из 1927. По результатам голосования ни одна из поставленных в подтверждение поправок не было поддержана.


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