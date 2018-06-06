В четверг утром на заседании фракции БПП ждут Порошенко

На заседании, как ожидается, будет присутствовать президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Завтра с утра фракция. Ждем президента", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента заявил, что в четверг, 7 июня, ожидается голосование по законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня парламентарии всего рассмотрели 1871 правку из 1927. По результатам голосования ни одна из поставленных в подтверждение поправок не было поддержана.