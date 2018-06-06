Украина поднялась выше России в списке самых миролюбивых стран

Об этом свидетельствуют данные "Глобального индекса миролюбия" (Global Peace Index).

Украина встала на 152 ступень, перешагнув из 163, по данным исследования, которые шестого июня 2018 года обнародовал Институт экономики и мира (IEP). По его итогам, Украина обгоняет Россию только на две позиции - последняя занимает сто пятьдесят четвёртое место.

В то же время, на протяжении последнего года Украина поднялась на две позиции.

Самыми миролюбивыми государствами признано 13 стран - Исландию, Новую Зеландию, Австрию, Португалию, Данию, Канаду, Чехию, Сингапур, Японию, Ирландию, Словению, Швейцарию и Австралию. Несмотря на показатели, у Украины начинают ухудшаться отношения с Польшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украину внесли в список стран с худшими дорогами в мире.