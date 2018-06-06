16:15 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196095:test

Украина поднялась выше России в списке самых миролюбивых стран

Украина вошла в десятку лидеров всемирного рейтингового списка среди самых миролюбивых государств мира, обогнав Российскую Федерацию, которая оккупировала ее территории.

Украина поднялась выше России в списке самых миролюбивых стран

Об этом свидетельствуют данные "Глобального индекса миролюбия" (Global Peace Index).

Украина встала на 152 ступень, перешагнув из 163, по данным исследования, которые шестого июня 2018 года обнародовал Институт экономики и мира (IEP). По его итогам, Украина обгоняет Россию только на две позиции - последняя занимает сто пятьдесят четвёртое место. 

В то же время, на протяжении последнего года Украина поднялась на две позиции. 

Самыми миролюбивыми государствами признано 13 стран - Исландию, Новую Зеландию, Австрию, Португалию, Данию, Канаду, Чехию, Сингапур, Японию, Ирландию, Словению, Швейцарию и Австралию. Несмотря на показатели, у Украины начинают ухудшаться отношения с Польшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украину внесли в список стран с худшими дорогами в мире.


Поделиться
Читайте также:
 
Мадам Ниссен, попросите Москву о незамедлительном освобождении Олега Сенцова В Европейской комиссии пообещали ввести ответные тарифы против политики Трампа Столтенберг против позиции Италии по пересмотру антироссийских санкций Политзаключенный Балух за время голодовки потерял 30 кг веса
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив