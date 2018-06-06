Столтенберг против позиции Италии по пересмотру антироссийских санкций

Об этом заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его мнению, санкции важны, так как посылают конкретный сигнал о том, что действия России в Украине имеют последствия. Он добавил, что Россия должна изменить свое поведение прежде, чем будут отменены санкции.

Столтенберг отметил, что Альянс все же планирует развивать отношения с Россией и не будет прекращать сложный диалог.

Он подчеркнул, что речь идет о сильной обороне и сдерживании совместно с политическим диалогом, потому что НАТО не намерен изолировать Россию, поскольку это - страна-сосед, и она будет оставаться соседом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против энергетических компаний Германии, а также других европейских стран, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".