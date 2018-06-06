15:35 06.06.2018 | Политика | Новости
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Столтенберг против позиции Италии по пересмотру антироссийских санкций

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора "Североатлантический Альян" Йенс Столтенберг выступает против позиции Италии по пересмотру санкций против России.

Столтенберг против позиции Италии по пересмотру антироссийских санкций

Об этом заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его мнению, санкции важны, так как посылают конкретный сигнал о том, что действия России в Украине имеют последствия. Он добавил, что Россия должна изменить свое поведение прежде, чем будут отменены санкции.

Столтенберг отметил, что Альянс все же планирует развивать отношения с Россией и не будет прекращать сложный диалог.

Он подчеркнул, что речь идет о сильной обороне и сдерживании совместно с политическим диалогом, потому что НАТО не намерен изолировать Россию, поскольку это - страна-сосед, и она будет оставаться соседом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против энергетических компаний Германии, а также других европейских стран, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".


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