Стало известно, кто стал председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН

Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН в микроблоге Twitter, добавив, что сессия начнется 18 сентября.

По словам Ельченко, украинская делегация на протяжении следующего сессионного года будет активно поддерживать надлежащую организацию и эффективную работу сессии Генассамблеи.

В свою очередь, председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН избрана министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. За нее свои голоса отдали 128 государств. Постоянного представителя Гондураса при ООН Мари Элизабет Флорес Флейк поддержали 62 страны.

Гарсес станет четвертой женщиной на этом посту. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что в последний раз женщина занимала эту должность более 10 лет тому назад.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп провели рабочую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, ООН должна наконец-то стать тем органом, который будет заниматься урегулированием конфликтов на глобальном уровне.