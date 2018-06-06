Стало известно, кто стал главой НКРЭКУ – ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко поблагодарила всех членов НКРЭКУ за доверие и обещает приложить максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы регулятора.

Ранее Кривенко занимала должность замдиректора департамента НКРЭКУ по регулированию отношений в нефтегазовой сфере. Она была одним из тех, кто разрабатывал документацию о введении платы за подключенную мощность распределения газа - так называемую абонплату за газ.

Стоит добавить, что предыдущего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка уволили в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы и членов комиссии. Его также не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.