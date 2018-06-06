Профильный комитет вернул Парубию представление на снятие неприкосновенности с Дунаева

Вместе с тем комитет принял решение вернуть главе парламента представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича", поддержанное и внесенное генеральным прокурором Украины Юрией Луценко 15 мая 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе комитета, представление возвращено с приложенными к нему материалами, поскольку по состоянию на 5 июня объяснение Дунаева по этому представлению не зарегистрировано.

В свою очередь в аппарате парламента комитет проинформировали, что Парубий направил Дунаеву копии указанного представления и материалы к нему для того, чтобы парламентарий предоставил в течение пяти дней письменное объяснение комитету. Вместе с тем сам депутат заявил, что он не получил копии представления и приложенных к нему материалов.

Учитывая такие нарушения и согласно статьи 219 Регламента ВР, комитет решил вернуть представления главе парламента, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в конце мая первый заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам Регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник сообщал, что Аппарат Верховной рады Украины не отчитывался о вручении народным депутатам Сергею Дунаеву иА лександру Пономареву представлений ГПУ о предоставлении разрешения на снятие с них неприкосновенности.

Как сообщал УРА-Информ, вчера источник в парламента сообщил, что парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады в среду, 6 июня, сможет рассмотрит представление Генерального прокурора только на одного из народных депутат Украины.