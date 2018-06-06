Премьер-министр Испании объявил состав нового правительства

При этом подавляющее большинство постов в нем получили женщины. Как сообщает El Pais, из 18 министерских должностей 11 заняли женщины, в том числе должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции.

Таким образом, правительство Испании на 61,1% сформирован из женщин и это самый большой показатель в истории страны.

Вместе с тем министром иностранных дел и сотрудничества с Евросоюзом в испанском правительстве назначен бывший президент Европейского парламента 71-летний Жозеп Боррель, который находился на этой должности в 2004-2007 годах.

Напомним, социалист Педро Санчес, который стал главой правительства Испании, не намерен назначать на министерские посты членов партии "Подемос", которая поддержала его.

Как сообщал УРА-Информ, 1 июня новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.