Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций. Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что власти Италии сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу.
По словам премьера, страна будет поддерживать политику открытости в отношении России, которая в последние годы играет заметную роль в урегулировании ряда геополитических кризисов.
"Мы будем продвигать пересмотр системы санкций, настаивая на том, что они представляют риски для развития гражданского общества в России" – добавил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Италии Серджо Маттарелла дал право временному премьер-министру Карло Коттарелли организовать переходное правительство в государстве. Глава Италии Серджо Маттарелла предоставил бывшему сотруднику.