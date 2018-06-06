Правительство Италии пересмотрит санкции в отношении РФ

Отмечается, что власти Италии сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу.

По словам премьера, страна будет поддерживать политику открытости в отношении России, которая в последние годы играет заметную роль в урегулировании ряда геополитических кризисов.

"Мы будем продвигать пересмотр системы санкций, настаивая на том, что они представляют риски для развития гражданского общества в России" – добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Италии Серджо Маттарелла дал право временному премьер-министру Карло Коттарелли организовать переходное правительство в государстве. Глава Италии Серджо Маттарелла предоставил бывшему сотруднику.