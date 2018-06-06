10:55 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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От профессионализма и патриотизма украинских журналистов во многом зависит приближение нашей победы, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сотрудников украинских средств массовой информации с Днем журналиста.

От профессионализма и патриотизма украинских журналистов во многом зависит приближение нашей победы, - Порошенко

Глава госудрства отметил, что от их профессионализма и патриотичности в значительной степени зависит приближение победы в информационном и военном конфликте с Россией. Как написал глава государства в среду утром, 6 июня, на своей страничке в социальной сети. сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии, от журналистов зависит многое.

Он также выразил благодарность "каждому, кто доносит обществу слово правды" и пожелал неутомимой энергии, несокрушимости духа, мира и процветания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня украинские журналисты отмечают свой праздник. 


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