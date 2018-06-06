НАТО планирует разместить новые командные центры в Германии и США

По его словам, вскоре будет согласовано новое командование в Атлантике в Норфолке, в Соединенных Штатах, а новое командование по логистике будет базироваться в Ульме, в Германии.

Кроме того, министры утвердят расширение командной структуры на более 1200 человек.

"Это будет ключевым для перемещения наших войск через Атлантику и в Европе без промедления, когда это необходимо", - добавил генеральный секретарь.

Основными задачами нового командного центра в США должны стать контроль и координация перемещений на воздушных и морских путях между Северной Америкой и Европой через Атлантику.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастьян Курц обсудил с президентов России Владимиром Путиным вопрос решения ситуации в Украине. При этом сам Курц написал на своей страничке в социальной сети, что Австрия надеется и ожидает, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине.