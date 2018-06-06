Меркель считает, что присоединение России к формату G7 пока невозможно

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что исключение России из формата G8 было неизбежным, а присоединение РФ к "Большой семерке" пока невозможно.
Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
Согласно словам Меркель, участники G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) придерживаются общих ценностей, в частности международного правопорядка.
Также канцлер отметила, что аннексия Россией Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.
"Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году", - говорится вариантив.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил расширить спект участников политико-дипломатической площадки переговоров G7. Так, канадский лидер ожидает в Оттаве представителей Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гаити, Кении, Маршалловых островов, Норвегии, Руанды, Сенегала, Республики Сейшельские острова, ЮАР и Ямайки.