Меркель считает, что присоединение России к формату G7 пока невозможно

Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна-противник РФ не только для нашего государства стала разрушением мирового порядка, но и для всего мира. Об этом он рассказал во время принесения военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.