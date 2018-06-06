14:33 06.06.2018 | Политика | Новости
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Меркель рассказала об отношениях с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство страны выступает за поддержание диалога с Россией и считает его важным, в том числе в свете тех разногласий, которые существуют в отношениях Запада и РФ сейчас

Меркель рассказала об отношениях с Россией

Об этом информирует агентство ТАСС.

Глава германского правительства считает, что нужно продолжать думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы продолжить политическую часть Минских соглашений.

"К сожалению, сегодня ночью произошло серьезное нарушение режима прекращения огня, поэтому мысль о миссии ООН – нам нужно продолжать думать о ней, и мы согласовываем свои действия", – сказала Меркель.

Кроме того, она добавила, что главы МИД должны дальше работать, и это будет большим успехом для стабилизации ситуации на Донбассе, "чтобы проводились политические шаги по реализации Минска-2".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны Североатлантического альянса договорились об открытии нового командного центра немецком Ульме (земля Баден-Вюртемберг), в задачу которого будет входить решение вопросов о быстром перемещении личного состава и военной техники.


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