16:30 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Конституционный суд утвердил законной отмену депутатской неприкосновенности

На заседании Конституционного суда Украины было принято решение о признании законной отмену депутатской неприкосновенности в государстве. 

 

Конституционный суд утвердил законной отмену депутатской неприкосновенности

Об этом на страницах в Facebook сообщают народные депутаты Леонид Емец и Мустафа Найем.

Как отмечает Найем, пока что непонятно точно, какую конкретно редакцию закона было рассмотрено - президентскую или парламентскую. 

Парламентарий добавил, что это должно решить, с какого именно года неприкосновенность может быть отменена - с текущего 2018 года или уже с 2020 года.

Второй сенат Конституционного суда Украины в форме письменного производства 21 мая 2018 года начал рассмотрение конституционного иска гражданина Украины касательно соответствия Конституции части второй статьи 221-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в редакции к принятию изменений в процессуальные кодексы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины продолжает рассмотрение закона об Антикоррупционном суде с учетом требований МВФ.


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