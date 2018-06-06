17:16 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет советует Раде запретить показ Чемпионата мира по футболу 2018

Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова утвердил законопроект постановления об избежании трансляции Чемпионата мира по футболу-2018, который будет происходить в России.

Комитет советует Раде запретить показ Чемпионата мира по футболу 2018

Об этом заявила депутат ВР от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова на странице в соцсети Facebook.

В частности, медиаспециалист Светлана Остапа в Twitter также сообщила, что комитет поддержал соответствующий проект постановления №8343 о запрете для телеканалов Украины устраивать показ масштабного спортивного события.

Официальный документ был занесен в парламент 11 мая текущего 2018 года. Проектом предлагается утвердить противоправной трансляцию в Украине мероприятий, которые пройдут на территории России в рамках проведения чемпионата.

По мнению авторов документа трансляцию следует считать нарушающей законные права и интересы населения Украины в следствие вооруженного нападения и временной оккупации Россией части территории Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, должен стать грандиозным спектаклем - однако вместо радости в преддверии важного спортивного события многих мучают сомнения, не скрывает ли шикарный фасад ЧМ неприглядную действительность.


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