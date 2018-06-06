20:05 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет Рады поддержал представление на отставку Данилюка

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представление об отставке министра финансов Александра Данилюка.

Комитет Рады поддержал представление на отставку Данилюка

Как пояснил глава комитета Сергей Мельник, представление было поддержано. Оно поступили от главы парламента Андрея Парубия. Возможно завтра вынесут на голосование, - заявил Мельник.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

В парламенте зарегистрирован проект постановления №8433 "Об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины". На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента.

Как сообщал УРА-Информ, глава правительства Владимир Гройсман сегодня подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. По словам главы Кабинета министров, Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".


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