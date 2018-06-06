Канцлер Австрии говорил с Путиным об Украине

Как сообщает пресс-служба правительства премьер-министра в Twitter, во время встречи был также поднят вопрос выполнения Минских соглашений. При этом сам Курц написал на своей страничке в социальной сети, что Австрия надеется и ожидает, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции, - подчеркнул он.

Вместе с тем Курц отметил, что Австрия намерена использовать председательство в Совете Европейского союза во втором полугодии 2018 года для улучшения отношений между Евросоюзом и Россией.

Особенно мы надеемся, что будут позитивные изменения на востоке Украины, благодаря которым, в соответствии с Минскими соглашениями, можно будет шаг за шагом снимать санкции, - добавил Курц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций. Власти Италии сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу, - напомнил он.