13:38 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил план реализации первого этапа Энергетической стратегии

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 июня, утвердил план реализации первого этапа Энергетической стратегии до 2035 года.

Кабмин утвердил план реализации первого этапа Энергетической стратегии

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что правительство утвердило план реализации этапа "Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)". В частности, этот документ предусматривает развитие тепловой, атомной и гидроэнергетики, строительство новых энергоблоков АЭС. Кроме того, благодаря реализации данной стратегии будет внедрение системы "smart grid" (умные сети) в энергетике, а также начнется реструктуризация "Нафтогаза".

Также в принятом документе указана корпоратизация НЭК "Укрэнерго", которая запланирована на III квартал 2018, продление срока эксплуатации двух энергоблоков Запорожской АЭС, и по одному Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Кроме того, в плане значится подача в парламент законопроекта о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и прочее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"правительство утвердит соглашения с Латвией о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи и спорта.


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