Кабмин утвердил план реализации первого этапа Энергетической стратегии

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 июня, утвердил план реализации первого этапа Энергетической стратегии до 2035 года.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Отметим, что правительство утвердило план реализации этапа "Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)". В частности, этот документ предусматривает развитие тепловой, атомной и гидроэнергетики, строительство новых энергоблоков АЭС. Кроме того, благодаря реализации данной стратегии будет внедрение системы "smart grid" (умные сети) в энергетике, а также начнется реструктуризация "Нафтогаза".
Также в принятом документе указана корпоратизация НЭК "Укрэнерго", которая запланирована на III квартал 2018, продление срока эксплуатации двух энергоблоков Запорожской АЭС, и по одному Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Кроме того, в плане значится подача в парламент законопроекта о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и прочее.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство утвердит соглашения с Латвией о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи и спорта.