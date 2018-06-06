Кабмин утвердил план реализации первого этапа Энергетической стратегии

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что правительство утвердило план реализации этапа "Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)". В частности, этот документ предусматривает развитие тепловой, атомной и гидроэнергетики, строительство новых энергоблоков АЭС. Кроме того, благодаря реализации данной стратегии будет внедрение системы "smart grid" (умные сети) в энергетике, а также начнется реструктуризация "Нафтогаза".

Также в принятом документе указана корпоратизация НЭК "Укрэнерго", которая запланирована на III квартал 2018, продление срока эксплуатации двух энергоблоков Запорожской АЭС, и по одному Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Кроме того, в плане значится подача в парламент законопроекта о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и прочее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство утвердит соглашения с Латвией о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи и спорта.