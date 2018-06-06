Грузия заявила о разрывании дипломатических отношения с Сирией

Такое решение мотивировано тем, что в Сирии приняли противоречащее международному праву решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны, цитируя слова заместителя главы МИД Давида Дондуа, Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией, после того как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии.

Официальный документ был передан 1 июня 2018 года в дипломатические представительства Сирии в ООН и в Египте. Генеральный секретарь ООН также получил соответствующее уведомление.

Напомним, в августе 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости двух государств. Независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу. Абхазию, помимо этих четырех стран, признает Вануату.

Как сообщал УРА-Информ, 29 мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В этот же день в Грузии заявили, что в Дамаске приняли это решение под давлением России и проигнорировали международно-правовые обязательства по соблюдению территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ.