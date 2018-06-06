12:41 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Геращенко предлагает создать реестр попавших в плен украинских журналистов - ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко поздравила всех журналистов с праздником и призвала органы исполнительной власти создать Единый реестр ранений, смертей, увлечений в плен украинских журналистов.

Геращенко предлагает создать реестр попавших в плен украинских журналистов - ВИДЕО

Об этом она сказала в ходе утреннего пленарного заседания Рады.

Замглавы парламента призвала все органы исполнительной власти создать Единый реестр ранений, смертей, захватов в плен украинских журналистов.

По ее мнению, сегодняшний день не может быть праздничный, пока в кремлевских застенках удерживают Романа Сущенко, незаконно задержанного и осужденного псевдоприговором на 12 лет.

"Он не может быть праздничным, пока в кремлевских застенках находится украинский журналист, молодой человек Станислав Васин", - добавила Геращенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирный конгресс украинцев обратилось к диаспоре с просьбой освобождения всех украинских и крымскотатарских политических заключенных, незаконно удерживаемых Российской Федерацией.


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