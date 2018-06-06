Депутаты в среду продолжит рассматривать поправки к проекту об антикоррупционном суде

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. При этом на повестке дня значится только один вопрос.

Согласно документу, депутаты после регистрации и объявления предложений приступят к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Верховная Рада рассмотрела 1656 поправок к законопроекту об антикоррупционном суде. Всего в законопроект внесено 1927 поправок. При этом около 50 поправок во вторник были пропущены, к ним народные депутаты вернутся после прохождения остальных правок, так как пропущенные касаются спорных вопросов по антикоррупционному суду, в частности полномочий совета международных экспертов.