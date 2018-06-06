21:59 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Антикоррупционный комитет рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ

Комитет парламента по вопросам предотвращения коррупции в среду, 6 июня, рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины от Верховной рады.

Антикоррупционный комитет рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ

Как рассказал заместитель главы комитета, народный депутат Виктор Чумак, всего было пять кандидатов. Комитет выбрал двоих и рекомендовал их. Теперь парламент будет голосовать за избрание аудитора НАБУ от ВР.

Сначала будет рейтинговое голосование, кто наберет больше голосов - фамилию того и вынесут на финальное голосование, - пояснил политик, добавив, что рекомендованы на должность аудитора кандидатуры правозащитника, партнера компании Baker&McKenzie Томаса Файерстоуна и украинского правоведа-международника Владимира Василенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 мая антикоррупционный комитет на своем очередном заседании не смог рассмотреть вопрос избрания кандидата на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от парламента из-за отсутствия депутатов.


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