Антикоррупционный комитет рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ

Как рассказал заместитель главы комитета, народный депутат Виктор Чумак, всего было пять кандидатов. Комитет выбрал двоих и рекомендовал их. Теперь парламент будет голосовать за избрание аудитора НАБУ от ВР.

Сначала будет рейтинговое голосование, кто наберет больше голосов - фамилию того и вынесут на финальное голосование, - пояснил политик, добавив, что рекомендованы на должность аудитора кандидатуры правозащитника, партнера компании Baker&McKenzie Томаса Файерстоуна и украинского правоведа-международника Владимира Василенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 мая антикоррупционный комитет на своем очередном заседании не смог рассмотреть вопрос избрания кандидата на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от парламента из-за отсутствия депутатов.