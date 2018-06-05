Вопрос совета международных экспертов АКС пока не согласован, - Парубий

Это главный блок дискуссии, который остался не решенным. Сейчас идут консультации, в том числе в зале идет обсуждение относительно того, каким образом обеспечить решающее влияние общественного совета международных экспертов.

Об этом во вторник, 5 июня, во время рассмотрения поправок к документу, заявил глава Верховной рады Украины Андрей Парубий.

При этом он подчеркнул необходимость поиска компромисса по этому вопросу и выразил мнение, что в результате обсуждения придется найти компромиссный вариант между авторами всех правок.

Если мы не найдем согласованную позицию, нам сложно будет найти 226 голосов для закона, - пояснил Парубий, добавив, что сегодня будет возможность обсуждать и то, в каком формате должно обеспечиваться решающее значение решения общественного совета международных экспертов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня парламент продолжает рассматривать поправки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Всего их было внесено 1927. На прошлой неделе депутаты прошли тысячу поправок к законопроекту.