13:35 05.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вопрос совета международных экспертов АКС пока не согласован, - Парубий

В законопроекте об антикоррупционном суде на данный момент вопрос по совету международных экспертов не согласован.

Вопрос совета международных экспертов АКС пока не согласован, - Парубий

Это главный блок дискуссии, который остался не решенным. Сейчас идут консультации, в том числе в зале идет обсуждение относительно того, каким образом обеспечить решающее влияние общественного совета международных экспертов.

Об этом во вторник, 5 июня, во время рассмотрения поправок к документу, заявил глава Верховной рады Украины Андрей Парубий.

При этом он подчеркнул необходимость поиска компромисса по этому вопросу и выразил мнение, что в результате обсуждения придется найти компромиссный вариант между авторами всех правок.

Если мы не найдем согласованную позицию, нам сложно будет найти 226 голосов для закона, - пояснил Парубий, добавив, что сегодня будет возможность обсуждать и то, в каком формате должно обеспечиваться решающее значение решения общественного совета международных экспертов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня парламент продолжает рассматривать поправки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Всего их было внесено 1927. На прошлой неделе депутаты прошли тысячу поправок к законопроекту.


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