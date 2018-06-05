Верховный суд запретил использовать два газовых месторождения - ГПУ

Об этом сообщает сайт ГПУ.

Благодаря активному участию Генеральной прокуратуры суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ЧАО "Пласт" и оставил в силе решение предыдущих судебных инстанций. В ГПУ отметили, что в марте 2014 года между ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" и ЧАО "Пласт" был заключен контракт об общей деятельности.

По его условиям, стороны договора должны были объединить свои усилия для добычи природного газа, но только ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" выполнил обязанность, предоставив право на пользование газовыми месторождениями.

В итоге ЧАО "Пласт" при осуществлении совместной деятельности по ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" использовало государственное имущество против интересов страны и общества для добычи. "Пласт" допустило недополучение государством около 20 млн грн от реализации углеводородов и предоставило только один млн грн, когда обязывалось внести 71 млн грн.

После прохождения всех ступеней украинского правосудия при активном участии генпрокурора Украины Верховный Суд вынес окончательное решение, отказав в удовлетворении кассационных требований ЧАО "Пласт".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Печерский районный суд Киева принял решение не рассматривать иск стороны защиты в ответ на постановление прокурора Генеральной прокуратуры Украины.