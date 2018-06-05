20:59 05.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Тернополе Мосийчук на заседании облрады подрался со "свободовцем" - ВИДЕО

Во вторник, 5 июня, во время третьего пленарного заседания восьмой сессии областной рады произошла драка.

В Тернополе Мосийчук на заседании облрады подрался со

Тут депутат Богдан Бутковский от "Всеукраинского объединения Свобода" подрался с народным депутатом Игорем Мосийчуком. Как сообщает местное издание "За Збручем", во время заседания депутаты начали спорить о вынесении на первоочередное рассмотрение вопроса о создании Билецкой ОТГ.

Бутковский высказался, что заседание нужно проводить по закону и прежде всего, принять повестку дня. На что Мосийчук заявил, что не нужно задерживать людей, рассмотреть вопрос Билецкой общины, так как в зале заседания собралось немало народа.

В ответ Бутковский бранью попросил народного депутата соблюдать порядок, а тот замахнулся на него палкой. В результате чего и началась драка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на заседании Черкасской областной произошла драка. Депутаты передрались из-за русского языка. Как сообщают местные СМИ, исполняющий директор гостиницы "Днепр" Борис Лебедцов с трибуны начал докладывать на русском языке.


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