10:57 05.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В России незаконно удерживают 60 украинцев

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в российских тюрьмах незаконно удерживаются более 60 украинцев. В частности, среди которых есть и представители крымскотатарского народа.

В России незаконно удерживают 60 украинцев

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно ее словам, за четыре года представители "Красного Креста" не имели доступа к тюрьмам на временно оккупированных территориях Украины, где незаконно удерживаются украинские граждане. По этому поводу Геращенко призвала международное сообщество накануне Чемпионата мира по футболу усилить давление на России.

"Мы продолжаем отчаянно бороться за освобождение всех украинцев и находимся на постоянном контакте с родственниками незаконно заключенных", - рассказала первый заместитель председателя Верховной рады Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинском Министерстве иностранных дел установили факт задержания на территории Российской Федерации гражданина Украины.


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