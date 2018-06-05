16:19 05.06.2018 | Политика | Новости
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В Нидерландах не видят оснований считать Украину причастной к катастрофе MH17

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает необоснованно обвинять только Украину, что до катастрофы пассажирского лайнера MH17 летом 2014 года над Донбассом не было закрыто воздушное пространство.

В Нидерландах не видят оснований считать Украину причастной к катастрофе MH17

Как передает nu.nl, некоторые фракции в парламенте Нидерландов считают, что ответственность за катастрофу MH17 следует распространить на украинское государство. В частности, потому что Украина не закрыла воздушное пространство после того, как на Донбассе уже сбили несколько украинских военных самолетов.

"Основываясь на отчете Нидерландской комиссии по вопросам безопасности и других не менее важных ведомств, сейчас нет юридических убедительных доказательств причастности Украины", - отметил Блок.

В настоящее время сотрудничество с Украиной в рамках следственной группы продвигается на высоком уровне и имеет ключевое значение для эффективности расследования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший премьер-министр Австралии Тони Эботт считает, что в катастрофе малайзийского авиалайнера MH17 виновна именно Россия. В катастрофе погибли австралийцы, я призываю к жестким мерам против россиян, написал он в четверг, 30 мая, в своем Twitter. 


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