В Нидерландах не видят оснований считать Украину причастной к катастрофе MH17

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок считает необоснованно обвинять только Украину, что до катастрофы пассажирского лайнера MH17 летом 2014 года над Донбассом не было закрыто воздушное пространство.
Как передает nu.nl, некоторые фракции в парламенте Нидерландов считают, что ответственность за катастрофу MH17 следует распространить на украинское государство. В частности, потому что Украина не закрыла воздушное пространство после того, как на Донбассе уже сбили несколько украинских военных самолетов.
"Основываясь на отчете Нидерландской комиссии по вопросам безопасности и других не менее важных ведомств, сейчас нет юридических убедительных доказательств причастности Украины", - отметил Блок.
В настоящее время сотрудничество с Украиной в рамках следственной группы продвигается на высоком уровне и имеет ключевое значение для эффективности расследования.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший премьер-министр Австралии Тони Эботт считает, что в катастрофе малайзийского авиалайнера MH17 виновна именно Россия. В катастрофе погибли австралийцы, я призываю к жестким мерам против россиян, написал он в четверг, 30 мая, в своем Twitter.