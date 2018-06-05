08:15 05.06.2018 | Политика | Новости
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В Белом доме уточнил время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Первая встреча президента Соединенных Штатов Америки Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на утро 12 июня по сингапурскому времени.

В Белом доме уточнил время встречи Трампа и Ким Чен Ына

На данный момент команда президента США согласовывает последние детали по логистике переговоров. Также продолжается диалог делегаций двух стран в демилитаризованной зоне.

Об этом во вторник утром, 5 июня, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

Вместе с тем, по ее словам, подготовку к саммиту продолжается. Я могу сообщить вам, что команда советников по национальной безопасности ежедневно проводит брифинги президенту по Северной Корее. Я также могу сообщить вам, что первая встреча запланирована на девять часов утра по сингапурскому времени (четыре часа утра по киевскому времени, - отметила Сандерс, добавив, что подготовка к саммиту "идет активно".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп подтвердил, что встретится Ким Чен Ыном 12 июня, хотя за неделю до этого он отменил встречу с главой КНДР из-за "открытой враждебности" Пхеньяна.


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