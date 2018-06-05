Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Также, на сегодня запланировано повторное рассмотрение с предложениями президента закона о частной детективной деятельности.

Кроме того, нардепы планируют включить в повестку дня законопроекты о внесении изменений в закон о публичных закупках, изменений в госбюджет для финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, а также в закон о борьбе с терроризмом относительно основ социальной защиты заложников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд. По его словам, он принят для себя такое решение. Если парламент не примет закон об этом суде, справедливой и независимом, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку, - заявил Гройсман.