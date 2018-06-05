Рада рассмотрела 1,5 тыс. поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

Об этом заявила первый вице-спикер, заместитель главы Верховной Рады Украины, Ирина Геращенко в здании Верховной Рады.

Стоит отметить, около 50 поправок были пропущены, к ним вернутся после прохождения всех правок, так как они касаются спорных вопросов по антикоррупционному суду, в частности полномочий совета международных экспертов.

По словам вице-спикера, есть небольшой блок поправок - с 690-й по 740-ю примерно поправку, где комитет до сих пор не определился. В парламенте планируют вернуться к ним в последний час, когда уже будут подходить к самому голосованию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины должна завершить рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде и принять документ в седьмого июня 2018 года.