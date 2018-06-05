09:40 05.06.2018 | Политика | Новости
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Президент РФ прокомментировал вероятность возвращения Крыма Украине

Президент России Владимир Путин глубоко убежден, что не существует обстоятельств, при которых Крым будет возвращен в состав Украины.

Президент РФ прокомментировал вероятность возвращения Крыма Украине

Об этом лидер России заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF. Так, отвечая на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине, Путин зяявил: "На сегодняшний день не может быть никаких условий для возвращения Крыма Украине".

Вместе с тем президент в очередной раз вспомнил военные события, который произошли в феврале 2014 года в Украине. В частности, Владимир Путин считает этот период "вооруженным переворотом". 

По словам главы государства, армия РФ находилась в Крыму на законных основаниях. Тогда российское правительство увеличило свой контингент для охраны вооруженных сил и военных объектов. 

"После "переворота" крымчане "почувствовали себя в опасности", а российские войска обеспечили проведение "независимых свободных выборов", - добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на полуострове Крым установили режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.


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