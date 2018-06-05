Президент РФ прокомментировал вероятность возвращения Крыма Украине

Об этом лидер России заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF. Так, отвечая на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине, Путин зяявил: "На сегодняшний день не может быть никаких условий для возвращения Крыма Украине".

Вместе с тем президент в очередной раз вспомнил военные события, который произошли в феврале 2014 года в Украине. В частности, Владимир Путин считает этот период "вооруженным переворотом".

По словам главы государства, армия РФ находилась в Крыму на законных основаниях. Тогда российское правительство увеличило свой контингент для охраны вооруженных сил и военных объектов.

"После "переворота" крымчане "почувствовали себя в опасности", а российские войска обеспечили проведение "независимых свободных выборов", - добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на полуострове Крым установили режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.