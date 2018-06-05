Премьер-министр Украины посетит Данию - ФОТО

Так, в своем посте украинский премьер сообщил, что он планирует в Дании встретится с представителями ведущих компаний этой страны.

"Наш товарооборот - 540 млн долларов в год. Обсуждаем ход реформ, экономическую ситуацию и перспективы совместных проектов", - подчеркнул Гройсман.

Вместе с тем главы правительства отметил, что в Украине работают более 150 датских компаний. В частности, на сегодняшний день их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ІТ, энергетика и легкая промышленность. А это, как изветно, соответствует нашим приоритетам развития.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Гройсман планирует встретится с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде". Отмечается, что председатель ВР Андрей Парубий надеется на принятие законопроекта на этой пленарной неделе. Чтобы законопроект об Антикоррупционном суде был принят согласно тем ожидани.