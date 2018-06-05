21:57 05.06.2018 | Политика | Новости
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Польская комиссия нашла следы взрывчатки на элементах самолета, разбившегося под Смоленском

Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Польская комиссия нашла следы взрывчатки на элементах самолета, разбившегося под Смоленском

Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, опубликованном во вторник, 5 июня. Как сказано в документе,

по информации подкомиссии, завершено изучение доказательств, касающихся выявления взрывчатых материалов на месте катастрофы самолета бывшего президента Леха Качинского. Комиссия также сообщила, что не имеет никакой информации и доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых материалов на земле, на месте катастрофы. Напомним, в Польше на Сребрщинськом кладбище в Гданьске состоялась 83-я, последняя эксгумация останков жертв авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском.

Как сообщал УРА-Информ, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.


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