Гройсман распорядился начать производство в отношении замминистра здравоохранения

Об этом проинформировал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.

Отмечается, что Гройсман дал распоряжение четвертого июня. Целью расследования является изучение информации, распространенной в СМИ, его высказываний.

"Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место, ему точно не поздоровится", - написал Рябчук в соцсети.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что по состоянию на четвертое июня 2018 года около 30 украинцев находятся в очереди на лечение за рубежом. Как утверждает украинский министр, в настоящее время на лечение пациентов в специальной программе Министерства здравоохранения предусмотрено 80 млн гривен.