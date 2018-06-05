Гройсман распорядился начать производство в отношении замминистра здравоохранения

Глава правительства Украины Владимир Гройсман дал распоряжение начать дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского из-за его недавнего высказывания в отношении онкобольных людей.
Об этом проинформировал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.
Отмечается, что Гройсман дал распоряжение четвертого июня. Целью расследования является изучение информации, распространенной в СМИ, его высказываний.
"Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место, ему точно не поздоровится", - написал Рябчук в соцсети.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что по состоянию на четвертое июня 2018 года около 30 украинцев находятся в очереди на лечение за рубежом. Как утверждает украинский министр, в настоящее время на лечение пациентов в специальной программе Министерства здравоохранения предусмотрено 80 млн гривен.