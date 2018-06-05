08:39 05.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман распорядился начать производство в отношении замминистра здравоохранения

Глава правительства Украины Владимир Гройсман дал распоряжение начать дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского из-за его недавнего высказывания в отношении онкобольных людей.

Гройсман распорядился начать производство в отношении замминистра здравоохранения

Об этом проинформировал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.

Отмечается, что Гройсман дал распоряжение четвертого июня. Целью расследования является изучение информации, распространенной в СМИ, его высказываний.

"Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место, ему точно не поздоровится", - написал Рябчук в соцсети.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что по состоянию на четвертое июня 2018 года около 30 украинцев находятся в очереди на лечение за рубежом. Как утверждает украинский министр, в настоящее время на лечение пациентов в специальной программе Министерства здравоохранения предусмотрено 80 млн гривен. 


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