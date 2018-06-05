Госдеп США призвал Украину создать антикоррупционный суд

В частности в США призвали создать антикоррупционный суд. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт во вторник, 5 июня. По ее мнению, создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине.

Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд, который определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ. Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, устанавливающее создание антикоррупционного суда, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей, - заявила Нойерт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня депутаты рассмотрели 1656 поправок к законопроекту о антикоррупционный суд. По словам председателя Совета Андрея Парубия, правки, которые остались, ВР может пройти в течение завтрашнего дня.