21:33 05.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Госдеп США призвал Украину создать антикоррупционный суд

Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией.

Госдеп США призвал Украину создать антикоррупционный суд

В частности в США призвали создать антикоррупционный суд. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт во вторник, 5 июня. По ее мнению, создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине.

Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд, который определит, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ. Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, устанавливающее создание антикоррупционного суда, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей, - заявила Нойерт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня депутаты рассмотрели 1656 поправок к законопроекту о антикоррупционный суд. По словам председателя Совета Андрея Парубия, правки, которые остались, ВР может пройти в течение завтрашнего дня.


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