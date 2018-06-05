03:00 05.06.2018 | Политика | Новости
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Генсекретаря Елисейского дворца обвиняют в коррупции

Прокуратура Франции по финансовым нарушениям расследует дело генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, которого общественная организация Anticor обвиняет в коррупции.

Генсекретаря Елисейского дворца обвиняют в коррупции

Об этом сообщает издание AFP.

Отмеечается, что компания осудила связи Колера и его семьи с итальянско-швейцарской морской транспортной компанией MSC — крупного заказчика французской судоверфи STX France.

Согласно жалобе, Колер с 2010 года состоит в совете директоров STX France и "не мог не знать", что MSC была основана и управляется двоюродными братьями его матери.

В свою очередь в Елисейском дворце заявили, что Колер больше не участвует в работе MSC, а также, что генсекретарь в полной мере соблюдает закон. Отметим, Колер был назначен генсекретарем Елисейского дворца в мае 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Федерации футбола Украины обеспечивает себе рекламную компанию за счет строительства футбольных полей, оборудованных по коррумпированной схеме.


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