Генсекретаря Елисейского дворца обвиняют в коррупции

Об этом сообщает издание AFP.

Отмеечается, что компания осудила связи Колера и его семьи с итальянско-швейцарской морской транспортной компанией MSC — крупного заказчика французской судоверфи STX France.

Согласно жалобе, Колер с 2010 года состоит в совете директоров STX France и "не мог не знать", что MSC была основана и управляется двоюродными братьями его матери.

В свою очередь в Елисейском дворце заявили, что Колер больше не участвует в работе MSC, а также, что генсекретарь в полной мере соблюдает закон. Отметим, Колер был назначен генсекретарем Елисейского дворца в мае 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Федерации футбола Украины обеспечивает себе рекламную компанию за счет строительства футбольных полей, оборудованных по коррумпированной схеме.