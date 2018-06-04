Верховную Раду призвали закрыть "кадровые долги"

Кроме того, Рада должна рассмотреть и принять вопрос о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии и аудитора Национального антикоррупционного бюро.

По словам Герасимова, фракция призывает закрыть все долги парламента, также важным вопросом остается назначение судей Конституционного суда.

Также в пропрезидентской фракции призывают ускорить подготовку и рассмотрение президентского законопроекта о национальной безопасности во втором чтении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины должна завершить рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Документ должен быть принят в этот четверг.