13:53 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховную Раду призвали закрыть "кадровые долги"

На этой пленарной неделе Верховной Раде необходимо закрыть кадровые долги. Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов на заседании Согласительного совета.

Верховную Раду призвали закрыть

Кроме того, Рада должна рассмотреть и принять вопрос о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии и аудитора Национального антикоррупционного бюро.

По словам Герасимова, фракция призывает закрыть все долги парламента, также важным вопросом остается назначение судей Конституционного суда.

Также в пропрезидентской фракции призывают ускорить подготовку и рассмотрение президентского законопроекта о национальной безопасности во втором чтении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Верховная Рада Украины должна завершить рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Документ должен быть принят в этот четверг.


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