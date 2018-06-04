В Украине перенесут модернизацию коммуналки

Соответствующие сведения рассказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам градостроительства и ЖКХ Дмитрий Андриевский.

Известно, что запуск закона был запланирован на 10 июня, однако на данный момент еще не готовы некоторые подзаконные акты.

После вступления в силу закона о ЖКХ все договоры с жэками теряют силу. Обязанности по отоплению, водоснабжению, уборке территории переходят к ОСМД.

Сейчас у около 80% домов ОСМД нет. На его создание или назначение управляющего жителям дома выделено три месяца. Однако по Конституции заставлять их нельзя, это нарушение прав граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине наблюдается повышенный рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Как заявляет Рева, поднятие украинской задолженности за использование населением жилищно-коммунальных услуг достиг планки в приблизительные 40 млрд гривен.