В Словении на выборах победила оппозиция

Партия получила 25% голосов. Как сообщает Reuters, второе место заняла партия LMS, которая набрала 12,6% голосов.

Третье место с 9,8% заняла Современная центристская партия экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года.

Таким образом, Словенская демократическая партия, известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции, получит 25 мест из 90 в парламенте.

Явка составила около 51,5%.

Напомним, Янез Янша дважды был премьер-министром Словении в 2004-2008 и 2012-2013 годах.

Как сообщал УРА-Информ, президент Словении распустил парламент и назначил досрочные выборы.