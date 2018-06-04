08:59 04.06.2018 | Политика | Новости
100195798:Polishuk

В Словении на выборах победила оппозиция

На досрочных парламентских выборах в Словении, которые прошли в воскресенье, 3 июня, победила оппозиционная антимиграционная Словенская демократическая партия бывшего премьер-министра Янеза Янши.

В Словении на выборах победила оппозиция

Партия получила 25% голосов. Как сообщает Reuters, второе место заняла партия LMS, которая набрала 12,6% голосов.

Третье место с 9,8% заняла Современная центристская партия экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года.

Таким образом, Словенская демократическая партия, известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции, получит 25 мест из 90 в парламенте.

Явка составила около 51,5%.

Напомним, Янез Янша дважды был премьер-министром Словении в 2004-2008 и 2012-2013 годах.

Как сообщал УРА-Информ, президент Словении распустил парламент и назначил досрочные выборы.


Поделиться
Читайте также:
 
В Сирии коалиция США начала вторую фазу операции В Полтавской области четвертые сутки горит Лубенская свалка - ФОТО Боевики "ЛНР" освободили из тюрьмы незаконно удерживаемого там украинца В Гватемале произошло извержение вулкана, погибли 25 человек
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив