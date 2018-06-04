В Словении на выборах победила оппозиция

На досрочных парламентских выборах в Словении, которые прошли в воскресенье, 3 июня, победила оппозиционная антимиграционная Словенская демократическая партия бывшего премьер-министра Янеза Янши.
Партия получила 25% голосов. Как сообщает Reuters, второе место заняла партия LMS, которая набрала 12,6% голосов.
Третье место с 9,8% заняла Современная центристская партия экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года.
Таким образом, Словенская демократическая партия, известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции, получит 25 мест из 90 в парламенте.
Явка составила около 51,5%.
Напомним, Янез Янша дважды был премьер-министром Словении в 2004-2008 и 2012-2013 годах.
Как сообщал УРА-Информ, президент Словении распустил парламент и назначил досрочные выборы.