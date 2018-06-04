15:38 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В АП согласовали спорные вопросы по голосованию за антикоррупционный суд

Представители администрации президента проинформировали, что спорные вопросы относительно голосования за антикоррупционный суд были согласованы еще на прошлой неделе.

В АП согласовали спорные вопросы по голосованию за антикоррупционный суд

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, еще 1 июня в пятницу стало понятно, что будет позитивное голосование после внесение некоторых поправок. Кроме того, была найдена формула по преодолению права вето совета международных экспертов.

"Формулу нашли, с этим все нормально", - говорится в сообщении.

Добавим, что не так давно глава подкомитета по вопросам деятельности адвокатуры и регулирования предоставления правовой помощи гражданам комитета парламента по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Андрей Помазанов отмечал, что в Администрации президента (АП) просят найти смешанную форму преодоления вето совета экспертов антикоррупционного суда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд.

Кстати, Европейский союз полностью поддерживает соблюдение рекомендаций Венецианской комиссии при создании Антикоррупционного суда.


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