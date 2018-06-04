Украина заключит с Испанией ряд двусторонних соглашений, - Порошенко

Об этом заявляет лидер страны во время рабочего визита в Испанию.

Он подчеркнул, что был четко поставлена тема о сокращении срока подписания соглашения об уходе от двойного налогообложения. В данный момент, спустя буквально несколько недель, соглашение готово, отрегулировано и сразу после определения правительства оно будет подписано.

Как отметил Порошенко, так же будут достигнуты соглашения о социальной защите украинского населения, будут подписаны соглашения о взаимодействии в сфере сельского хозяйства, в области таможенного дела, юстиции, сотрудничества правоохранительных органов. По его словам, чрезвычайно важно, что сразу такая широкая сфера охватила нашу кооперацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, глава украинского государства договорился активизировать сотрудничество между Украиной и Испанией по разным направлениям.