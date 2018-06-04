09:29 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Испания подпишут соглашение о соцобеспечении

Власти Украины и Испании вскоре намерены одобрить совместное двухстороннее соглашение о социальном обеспечении. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter.

Украина и Испания подпишут соглашение о соцобеспечении

Отмечается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.

По словам президента, после визита в Испанию была проделана работа о достижении соглашения о социальном обеспечении на замену предыдущего. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании.

После встречи главы Украины с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо, было обсуждено вопросы активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, и перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия.

Порошенко также поблагодарил Испанию за последовательную поддержку и помощь в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на методическое и материально-техническое обеспечение деятельности учебных заведений.


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